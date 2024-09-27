В СК сообщили подробности о смерти волгоградца в траншее под слоем земли

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили подробности происшествия, в результате которого накануне, 26 сентября, в Кировском районе под завалами земли погиб местный житель. По уточненным данным следователей, трагедия разыгралась на территории одного из частных домов, куда мужчина приехал, чтобы помочь приятелю.

– По предварительным данным, накануне погибший помогал своему знакомому строить гараж на территории его участка. Для этого ими был демонтирован фундамент от прежнего строения – старого дома. Когда волгоградец спустился в траншею, глубина которой составляла около 2 метров, произошел обвал неукрепленного грунта. Мужчина погиб на месте, – сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

В момент происшествия рядом никого не было, лишь потом тело погибшего обнаружил хозяин домовладения.

– В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточняют в СУ СКР.