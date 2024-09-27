Расследования

В СК сообщили подробности о смерти волгоградца в траншее под слоем земли

Расследования 27.09.2024 11:39
0
27.09.2024 11:39


В СУ СК России по Волгоградской области сообщили подробности происшествия, в результате которого накануне, 26 сентября, в Кировском районе под завалами земли погиб местный житель. По уточненным данным следователей, трагедия разыгралась на территории одного из частных домов, куда мужчина приехал, чтобы помочь приятелю. 

По предварительным данным, накануне погибший помогал своему знакомому строить гараж на территории его участка. Для этого ими был демонтирован фундамент от прежнего строения – старого дома. Когда волгоградец спустился в траншею, глубина которой составляла около 2 метров, произошел обвал неукрепленного грунта. Мужчина погиб на месте, – сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

В момент происшествия рядом никого не было, лишь потом тело погибшего обнаружил хозяин домовладения. 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточняют в СУ СКР. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.09.2024 09:50
Расследования 27.09.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 19:30
Расследования 26.09.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 18:07
Расследования 26.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 15:23
Расследования 26.09.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 12:25
Расследования 26.09.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 09:18
Расследования 26.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2024 13:39
Расследования 25.09.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2024 09:50
Расследования 25.09.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 18:06
Расследования 24.09.2024 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 16:40
Расследования 24.09.2024 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 16:26
Расследования 24.09.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 13:28
Расследования 24.09.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 12:24
Расследования 24.09.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 12:22
Расследования 24.09.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 09:10
Расследования 24.09.2024 09:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:08
«Мадам Шанель» волгоградского обладмина вошла в соседнюю дверьСмотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом суд лишил отца погибшего участника СВО прав на соцвыплатыСмотреть фотографии
14:37
Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километровСмотреть фотографии
14:17
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром БабинымСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде жители Бекетовки ночью почувствовали запах жженых костейСмотреть фотографии
13:36
В Волжском ремонт путепровода на ул. Александрова выполнен на 80%Смотреть фотографии
13:36
В творческом вузе Волгограда реализовали цифровой подход к образованию студентовСмотреть фотографии
13:32
Дело заразное? В Саратове вслед за Волгоградом вводят платные парковкиСмотреть фотографии
13:18
Росстат: работодатели задолжали волгоградцам 7,7 млн рублейСмотреть фотографии
12:27
Технологии для бизнеса: волгоградские компании стали активнее пользоваться big dataСмотреть фотографии
12:21
«Это была детская шалость»: в Волгограде директор школы №55 прокомментировала давку на КППСмотреть фотографии
11:39
В СК сообщили подробности о смерти волгоградца в траншее под слоем землиСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области отменили режим ЧС из-за заморозковСмотреть фотографии
11:31
«Автомобиль – это моя страсть»: как превратить детскую мечту в дело жизни и построить успешную карьеруСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде байкер при развороте снес дорожный знак: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В частном секторе Волгограда рабочего насмерть завалило землейСмотреть фотографии
10:59
Почудилось? В Волгограде экологи рассказали об итогах ночного мониторинга качества воздухаСмотреть фотографии
10:30
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 17 октябряСмотреть фотографии
10:04
В хуторе под Волгоградом ликвидировали крупный ландшафтный пожар: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
В центре Волгограда на ремонт закроют подземный переход станции «Комсомольская»Смотреть фотографии
09:50
Виновата природа? Под Волгоградом суд отказал жителям затапливаемых домов в компенсацииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:07
«Спартак» закрепил успех второй викторией в московском бассейнеСмотреть фотографии
08:18
Гидрометцентр: в Волгоградской области ночные заморозки усилятся до -4Смотреть фотографии
07:22
Предприятие под Волгоградом наказали крупным штрафом за нелегальный источникСмотреть фотографии
06:44
В Волгоградской области синоптики пообещали теплые выходныеСмотреть фотографии
21:48
ИКВО изменила время начала работы новой Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
21:15
Главы налоговых органов БРИКС учредят Форум налоговых служб стран объединенияСмотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области установили вагон-памятник на месте фашистской бомбардировкиСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области построили 11 километров дороги к селу Красный ЯрСмотреть фотографии
20:01
До мая? В Волгограде закрыли на реконструкцию сквер у Вечного огняСмотреть фотографии
 