Происшествия

В частном секторе Волгограда рабочего насмерть завалило землей

Происшествия 27.09.2024 11:05
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27.09.2024 11:05


В Кировском районе Волгограда рабочего засыпало грунтом при копке котлована. Как cсообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла 26 сентября по улице Коломенская, 12Б. 

В частном секторе на территории одного из домовладений 46-летний мужчина производил работу по копке котлована под гараж. В результате обвала грунта он  заживо был похоронен под землей.  Известно, что погибший проводил работы без трудового договора. 

По данному факту СУ СК России по Волгоградской области проводится проверка. 

Фото: архив V102.RU

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