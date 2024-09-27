В частном секторе Волгограда рабочего насмерть завалило землей





В Кировском районе Волгограда рабочего засыпало грунтом при копке котлована. Как cсообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла 26 сентября по улице Коломенская, 12Б.

В частном секторе на территории одного из домовладений 46-летний мужчина производил работу по копке котлована под гараж. В результате обвала грунта он заживо был похоронен под землей. Известно, что погибший проводил работы без трудового договора.

По данному факту СУ СК России по Волгоградской области проводится проверка.



Фото: архив V102.RU