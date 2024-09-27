Виновата природа? Под Волгоградом суд отказал жителям затапливаемых домов в компенсации

Расследования 27.09.2024 09:50
0
27.09.2024 09:50
Жители Калача-на-Дону Волгоградской области не смогли добиться компенсации за постоянно затапливаемые дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на вступившее в силу решение Калачевского суда, трое собственников домовладений требовали от администрации городского поселения возмещения ущерба в размере 500, 756 и 64 тысяч рублей за вред, причиненный домовладениям и за порчу насосного оборудования. Также жители настаивали на обязании администрации городского поселения организации постоянной откачки воды из речки Гусихи и озера Кондол, отсутствие которой, по мнению истцов, приводило к регулярному затоплению подвалов домов. Один из истцов требовал от чиновников проложить дополнительную водопропускную трубу под асфальтом по дороге, ведущей к городскому пляжу, для снижения угрозы затопления. Однако суд лишь частично удовлетворил требования калачевцев.
Напомним, V102.RU неоднократно сообщало о проблемах жителей Калача-на-Дону, дома которых подтапливаются на протяжении последних нескольких лет. Всего за этот период пострадали 170 домовладений. Отчаявшиеся жители направляли массу обращений и жалоб с требованием принять меры и остановить этот разрушительный процесс, однако ситуация не менялась. Главные претензии жителей были связаны с тем, что МУП «Калачводоканал» нерегулярно откачивало воду из протоки реки Гусиха и озера Кондол, в результате чего, как они считали, поднимался уровень грунтовых вод, что приводило к затоплению подвалов и подворий.
В итоге суд удовлетворил лишь часть требований жителей Калача-на-Дону. В частности, «Калачводоканал» обязали производить откачку воды на двух насосных станций. Интересно, что делать это коммунальщики должны на основании документа, датированного аж послевоенными годами – технического проекта «Мероприятия по инженерной защите р.п.Калача-на-Дону Сталинградской области».
Истцам было отказано и в обустройстве дополнительной водопропускной трубы, а также в возмещении ущерба. Суд решил, что ущерб, причиненный имуществу жителей затапливаемых домов, является последствием ряда причин природного и антропогенного характер, не увидев причинно-следственной связи между подъемом грунтовых вод и нерегулярным сбросом воды из озера Кондоли и реки Гусиха.
Между тем, как выяснилось, ситуация в Калаче-на-Дону не изменилась. Об этом недавно рассказал волгоградским активистам ОНФ Анатолий Архангельский, иск которого вместе с двумя другими рассматривал суд. «Калачводоканал» по-прежнему игнорирует проблемы жителей, а также не выполняет решение суда о регулярной откачке вод.
По его утверждению, ни одно из насосных сооружений не работает и это может привести к новому подтоплению района, в котором проживает около 20 тысяч людей. В качестве доказательства мужчина снял видео в районе станций, где не видно никаких признаков процесса по откачке воды.
ОНФ уже направил соответствующий запросы в прокуратуру Калачевского района с просьбой провести проверку деятельности МУП, в том числе на предмет выполнения решения суда.
Видео волгоградского отделения ОНФ VK.com
Суд поставил точку в деле о жестоком убийстве медсестры в центре Волгограда26.09.2024 19:30
Расследования 26.09.2024 19:30
В Волгограде пересмотрены сроки застройщикам ЖК «Парк Европейский»26.09.2024 18:07
Расследования 26.09.2024 18:07
Попросились на СВО: в Волгограде кровавое трио получило на троих 60 лет за серию убийств26.09.2024 15:23
Расследования 26.09.2024 15:23
В Волгограде мать погибших в пожаре детей идет под суд26.09.2024 12:25
Расследования 26.09.2024 12:25
Двое подростков пострадали в массовой драке в Михайловке26.09.2024 09:18
Расследования 26.09.2024 09:18
В Волгограде следователи нашли инсценировавшего своё похищение предпринимателя25.09.2024 13:39
Расследования 25.09.2024 13:39
Детоубийца Аккубекова признала вину в страшном преступлении25.09.2024 09:50
Расследования 25.09.2024 09:50
Под Волгоградом директор филармонии попалась на фальшивых голосах24.09.2024 18:06
Расследования 24.09.2024 18:06
В Суровикино осудили участницу ОПГ, пойманную с 10 кг мефедрона24.09.2024 16:40
Расследования 24.09.2024 16:40
Душительнице Ахметовой-Мсхаладзе не удалось избежать наказания за угрозы убийством24.09.2024 16:26
Расследования 24.09.2024 16:26
В Волгограде продлили арест избившему товарища блогеру Руслану Ямбикову24.09.2024 13:28
Расследования 24.09.2024 13:28
Во Фролово недотаксиста уличили в афере с соцконтрактом24.09.2024 12:24
Расследования 24.09.2024 12:24
«Кидали на карман по 20 тысяч»: в браконьерстве на Цимлянском водохранилище оказались замешаны четыре десятка человек24.09.2024 12:22
Расследования 24.09.2024 12:22
В Волгограде «морскую владычицу» осудят за продажу богатств Цимлянского водохранилища24.09.2024 09:10
Расследования 24.09.2024 09:10
Активиста из Башкирии обвиняют в реабилитации нацизма за слова о «Родине-матери»23.09.2024 17:24
Расследования 23.09.2024 17:24