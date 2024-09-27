Расследования

Виновата природа? Под Волгоградом суд отказал жителям затапливаемых домов в компенсации

Расследования 27.09.2024 09:50
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27.09.2024 09:50




Жители Калача-на-Дону Волгоградской области не смогли добиться компенсации за постоянно затапливаемые дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на вступившее в силу решение Калачевского суда, трое собственников домовладений требовали от администрации городского поселения возмещения ущерба в размере 500, 756 и 64 тысяч рублей за вред, причиненный домовладениям и за порчу насосного оборудования. Также жители настаивали на обязании администрации городского поселения  организации постоянной откачки воды из речки Гусихи и озера Кондол, отсутствие которой, по мнению истцов, приводило к регулярному затоплению подвалов домов. Один из истцов требовал от чиновников проложить дополнительную водопропускную трубу под асфальтом по дороге, ведущей к городскому пляжу, для снижения угрозы затопления. Однако суд лишь частично удовлетворил требования калачевцев. 
Напомним, V102.RU неоднократно сообщало о проблемах жителей Калача-на-Дону, дома которых подтапливаются на протяжении последних нескольких лет. Всего за этот период пострадали 170 домовладений. Отчаявшиеся жители направляли массу обращений и жалоб с требованием принять меры и остановить этот разрушительный процесс, однако ситуация не менялась. Главные претензии жителей были связаны с тем, что МУП «Калачводоканал» нерегулярно откачивало воду из протоки реки Гусиха и озера Кондол, в результате чего, как они считали, поднимался уровень грунтовых вод, что приводило к затоплению подвалов и подворий. 
В итоге суд удовлетворил лишь часть требований жителей Калача-на-Дону. В частности, «Калачводоканал» обязали производить откачку воды на двух насосных станций. Интересно, что делать это коммунальщики должны на основании документа, датированного аж послевоенными годами – технического проекта  «Мероприятия по инженерной защите р.п.Калача-на-Дону Сталинградской области». 
Истцам было отказано и в обустройстве дополнительной водопропускной трубы, а также в возмещении ущерба. Суд решил, что ущерб, причиненный имуществу жителей затапливаемых домов, является последствием ряда причин природного и антропогенного характер, не увидев причинно-следственной связи между подъемом грунтовых вод и нерегулярным сбросом воды из озера Кондоли и реки Гусиха. 
Между тем, как выяснилось, ситуация в Калаче-на-Дону не изменилась. Об этом недавно рассказал волгоградским активистам ОНФ Анатолий Архангельский, иск которого вместе с двумя другими рассматривал суд. «Калачводоканал» по-прежнему игнорирует проблемы жителей, а также не выполняет решение суда о регулярной откачке вод. 
По его утверждению, ни одно  из насосных сооружений не работает и это может привести к новому подтоплению района, в котором проживает около 20 тысяч людей. В качестве доказательства мужчина снял видео в районе станций, где не видно никаких признаков процесса по откачке воды. 
ОНФ уже направил соответствующий запросы в прокуратуру Калачевского района с просьбой провести проверку деятельности МУП, в том числе на предмет выполнения решения суда. 
Видео волгоградского отделения ОНФ VK.com

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