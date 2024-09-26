Происшествия

В Волгограде момент наезда иномарки на 10-летнюю школьницу попал на камеры

Происшествия 26.09.2024 09:50
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26.09.2024 09:50


В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель автомобиля Kia Rio сбил на зебре 10-летнюю школьницу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось днем 25 сентября  напротив дома №1 по проспекту Металлургов. 



По предварительной информации, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Судя по записям камер видеонаблюдения, школьница испугалась приближающегося автомобиля и перешла на бег, чтобы избежать удара. Однако эти действия лишь поспособствовали столкновению. 

К счастью, ребенок отделался  ушибами – сразу после удара девочка поднялась на ноги. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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