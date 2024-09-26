В Волгограде момент наезда иномарки на 10-летнюю школьницу попал на камеры





В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель автомобиля Kia Rio сбил на зебре 10-летнюю школьницу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось днем 25 сентября напротив дома №1 по проспекту Металлургов.





По предварительной информации, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Судя по записям камер видеонаблюдения, школьница испугалась приближающегося автомобиля и перешла на бег, чтобы избежать удара. Однако эти действия лишь поспособствовали столкновению.

К счастью, ребенок отделался ушибами – сразу после удара девочка поднялась на ноги.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области