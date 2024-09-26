Экономика

Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по количеству высокопроизводительных рабочих мест

Экономика 26.09.2024 09:57
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26.09.2024 09:57


Волгоградская область вместе с Краснодарским краем заняли второе место в ЮФО по количеству высокопроизводительных рабочих мест. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования «РИА Рейтинг», волгоградский регион в 2023 году продемонстрировал хорошую динамику, повысив высокопроизводительность труда на 6,2%. В настоящее на 1000 занятых приходится 239 высокопроизводительных рабочих мест.

- Основная масса высокопроизводительных должностей, это порядка 30% от общего объёма, приходится на реальный сектор экономики — обрабатывающие производства, - рассказали журналисты.

По информации экспертов регионального комитета экономики, хорошим результатам способствует поэтапное обновление промышленных предприятий и ввод в эксплуатацию новых заводов.

- С 2014 года в строй введены 155 промплощадок и участков; создано более 9,3 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Губернатор Андрей Бочаров на встрече с общественностью обозначил задачи по развитию индустриального сектора региона до 2034 года. В 2,4 раза, то есть до 2,2 трлн рублей, предстоит увеличить годовой объем производства.

Кроме того, в планах властей создать в течение ближайших десяти лет 11 тыс. новых рабочих мест.

Отметим, первое место в ЮФО по производительности труда занимает Ростовская область с показателем 246 высокопроизводительных рабочих должностей на 1 тыс. занятых, третье – Севастополь (226), четвёртое место – Крым (219). Далее идут Республика Адыгея (214), Республика Калмыкия (206) и Астраханская область (197).

Фото из архива ИА «Высота 102»

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