В Волгограде попало на видео столкновение ассенизатора с легковушкой





В Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием ассенизатора и легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель спецмашины совершил неожиданный манёвр на перекрёстке ул. 64-й Армии с ул. Курчатова и ул. Вельботной. Авария оказалась запечатлена одной из камер уличного видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, водитель КАМАЗа заранее не перестроился, совершив поворот налево со средней полосы, при этом он фактически пересёк дорогу мчащемуся легковому автомобилю.

Отметим, ДТП произошло в утренний час пик. Все обстоятельства столкновения сейчас выясняют правоохранительные органы.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»