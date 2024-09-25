В Кировском районе Волгограда сгорела детская площадка

Происшествия 25.09.2024 12:53
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25.09.2024 12:53
Накануне в Кировском районе Волгограда произошел пожар на детской площадке. Как рассказали V102.RU жители улицы Воронкова, огонь вспыхнул 24 сентября в девятом часу вечера около дома №33/1.
- Эту площадку мы своими силами привели в порядок, так как управляющие компании у нас уже давно ничего не делают. На наш двор их аж две – «Развитие Дом-Строй» и «Город 134». Только дворовую территорию мы, по сути, содержим сами, - рассказали кировчане. – Песок сами привозили, траву косили. Буквально вчера один из наших жильцов с триммером там работал, хотел еще сегодня деревья сухие обрезать. И в этот же вечер там все вспыхнуло.
По словам жителей, площадку могли поджечь подростки, которые облюбовали это место для тусовок.
- Вокруг кучи сухих веток, которые коммунальщики годами никуда не вывозят, поэтому все в момент загорелось, - говорят горожане. – Огонь напугал маленьких детей, они плакали от страха.
Страшно было и взрослым. Ведь дома, во дворе которых находится детская площадка, являются аварийными. Люди опасались, что огонь с детской площадки перекинется и на дряхлые двухэтажки. К счастью, пожарные отреагировали быстро и потушили площадку. Но вот играть теперь детям во дворе негде.
Между тем, несколько лет назад в этом же дворе один из аварийных домов уже горел. Лишь чудом тогда жильцам удалось вовремя покинуть свои квартиры.
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