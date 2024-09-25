Детоубийца Аккубекова признала вину в страшном преступлении

Расследования 25.09.2024 09:50
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25.09.2024 09:50
Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Екатерине Аккубековой, которая обвинялась в убийстве своего сына. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее Волгоградским областным судом она была признана виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.
Напомним, эта страшная история получила широкий общественный резонанс. 25-летняя женщина систематически оставляла 9-месячного сына одного без присмотра и питания в квартире жилого дома на ул. Автомагистральной Краснооктябрьского района Волгограда.
В очередной раз так называемая мамаша бросила беззащитного ребенка 3 августа и уехала на несколько дней кутить к своим знакомым в Красноармейский район. Пока Аккубекова распивала спиртные напитки в веселой компании, ее ребенок умирал в страшных муках. В итоге мальчик скончался от обезвоживания. Мертвого внука обнаружила приехавшая к Аккубековой мать.
Свою вину детоубийца полностью признала.
Суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.
Напомним, после вынесения приговора судом первой инстанции прокуратура его обжаловала, требуя наказать женщину также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Тогда представитель надзорного органа запрашивала для Аккубековой 19 лет лишения свободы. На первом процессе, кстати, обвиняемая не признавала свою вину. Но, видимо, переосмыслила свою позицию.
Фото V102.RU
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