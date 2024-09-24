Федеральные новости

Мишустин: МРОТ в России с 2025 года составит 22 440 рублей

Федеральные новости 24.09.2024 18:14
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24.09.2024 18:14


Существенное увеличение минимального размера оплаты труда в России уже в 2025 году анонсировал сегодня, 24 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин, передает V102.RU.

- С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка 4 миллионов работников, - сказал премьер-министр на заседании правительства. - Также в соответствии с указом Президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей.

По словам Мишустина, запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил провести глава государства.

Также  будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования для выплаты пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, семьям с детьми. 

- Забота о них всегда в приоритете, - подчеркнул премьер-министр.

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