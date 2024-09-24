Во Фролово недотаксиста уличили в афере с соцконтрактом





В городе Фролово Волгоградской области по иску межрайонной прокуратуры суд обязал местного жителя вернуть бюджетные средства, предоставленные по соцконтракту на реализацию услуг такси. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в пользу государства с начинающего предпринимателя будет взыскано около 300 тысяч рублей.

Установлено, что житель Фроловского района обратился в местный центр соцзащиты для предоставления социальной помощи на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Рассмотрев бизнес-план, учреждение выделило ему 250 тысяч рублей. Однако, получив в итоге деньги, мужчина так и не осуществил свою задумку.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой.