



Во Фроловском районе Волгоградской области завершается ремонт участка дороги «Фролово – Даниловка». Как сообщает V102.RU, рабочими приведены в порядок около 26 километров на двух участках автотрассы.

На первом участке, который пролегает от хутора Парижская Коммуна до хутора Большой Лычак, специалисты провели работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий и верхний слой асфальта, укпрепили обочины, нанесли дорожную разметку и установили технические средства организации дорожного движения. Готовность объекта уже составляет 99%.

Также на другом участке дороги вблизи поселка Лычак и хутора Банный подрядчик приводит в порядок 8,7 километров трассы. Готовность объекта на данный момент 91%.

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области с привлечением ресурсов региональных и федеральных программ, нацпроекта отремонтированы, реконструированы и построены 4,4 тыс. км автотрасс. В 2024 году работы ведут на 410 км автотрасс, в том числе 340 км приводят в порядок благодаря включению в нацпроект «Безопасные качественные дороги». На всех этапах организован многоступенчатый контроль качества с участием независимых экспертов.

В предстоящее десятилетие особое внимание уделят развитию дорог в муниципальных образованиях — о формировании такой программы губернатор Андрей Бочаров заявил на встрече с общественностью.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»