В городе Краснослободске Волгоградской области с лета не могут завершить ремонт 855-метрового участка улицы Московской за 32 миллиона рублей. Дорога до сих пор перекрыта, хотя ограничения вводили до 20 ноября.

- С этим ремонтом что-то неладное происходит. После смены подрядчика власти Краснослободска уведомили, что до 20 ноября перекрывают Московскую из-за ремонтных работ. Однако уже середина декабря, а проехать по улице нельзя - она до сих пор перекрыта бетонными блоками. Никаких уведомлений больше от властей не было, поэтому непонятно насколько это законно. Также в сроках окончания работ значится 30 ноября, но там еще не сделаны съезды, обочины, отсутствуют ограждения, пешеходные переходы и дорожные знаки, - сообщили V102.RU местные жители.





По словам жителей города, пару дней назад рабочие подрядной организации перекопали единственный стихийный подъезд к школе, которым пользовались автомобилисты в объезд бетонных блоков.





- Нам бы очень хотелось увидеть проект капитального ремонта улицы Московская, чтобы понять, почему все так долго, сложно и дорого. Золотые 800 метров получаются, как ни крути, - говорят краснослободцы.





Люди возмущены и качеством работ, так как из-за отсутствия нормальных съездов на улицы, примыкающих к Московской, ездить по ним небезопасно. Вопросы вызывает и тот факт, что работы ведутся в минусовые температуры, что может сказаться на качестве ремонта.









Напомним, что жители Краснослободская в ноябре текущего года указали на странности ремонта этой центральной улицы, который должен был закончиться еще в августе. Однако выяснилось, что подрядчик Маркосян А.В. выполнил только часть работ, после чего контракт, заключенный с ним на сумму 32 млн рублей, был расторгнут администрацией в одностороннем порядке из-за нарушения сроков и несоответствия материалов, применяемых на объекте.

Был объявлен новый аукцион по поиску подрядчика, но первоначальная сумма работ выросла с 35,8 до 38,2 миллиона рублей. Победителем второго конкурса был признан предприниматель Франгулян Р.Г., который согласился отремонтировать всё те же 855 метров улицы Московской за 32,2 миллиона рублей. Срок окончания работ был указан 30 ноября 2024 года.

Власти Краснослободска объяснили удорожание работ тем, что в сметный расчет были включены объемы работ и материалов по увеличению ширины тротуара от 1 метра до 1,5 метров. Также они указали на вину и прежнего подрядчика.

- Кроме того, предыдущим подрядчиком в процессе выполнения работ произведено фрезерование 1800 кв.м. дорожного покрытия вместо 768 кв. м, указанных в рабочей документации, что повлекло за собой внесение изменений в рабочий проект в части увеличения объемов выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, - ранее пояснял информагентству глава Краснослободска Николай Семилетов.

Власти уверяли, что на ремонте улицы Московской они не потеряют ни рубля, а также, что примут только те работы, которые будут фактически исполнены и будут соответствовать нормам действующего законодательства.

Отметим, что власти Краснослободска в конце ноября в своих социальных сетях опубликовали ссылку на газету «Звезда», на страницах которой городской глава Николай Семилетов рассказывает о ремонте улицы Московская. Эту дорогу чиновники называют стратегической, так как с нее начинается объездная трасса «Краснослободск-Вторая Пятилетка».

- Изначально было запланировано произвести ремонт дорожного покрытия протяженностью 855 метров и такой же площадью ремонт тротуара, выполнить замену фонарей освещения, устройство трёх пешеходных переходов в соответствии с национальным стандартом. Специалисты подрядной организации в лице индивидуального предпринимателя Р.Г. Франгуляна в настоящее время ведут работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетона, устройства тротуаров (производится отсыпка щебеночного основания). В ходе текущего ремонта уже восстановлен участок дороги ПК 300+855 методом холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающей повторное использование материала старого покрытия. Завершается укладка верхнего слоя из щебено-масличного асфальтобетона, укрепление обочин, а также установка фонарей освещения, - рассказал «Звезде» глава Краснослободска.





Примечательно, что под этим постом местные жители активно интересовались, когда же будет открыт проезд по Московской. На этот вопрос ответила администрация Среднеахтубинского района, заявив, что подрядчик обещает открыть дорогу до 15 декабря. Однако до сих пор этого так и не произошло.

Фото читателей V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»