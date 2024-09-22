Опубликованы эксклюзивные фото с места падения БпЛА под Волгоградом





В Волгоградской области на территории Новониколаевского района утром 22 сентября обнаружили обломки беспилотника. По информации источников ИА «Высота 102», фрагменты летательного аппарата нашли на территории, прилегающей к электроподстанции. В распоряжении информагентства также появились фотокадры с места падения БпЛА.





Сообщается, что в результате падения беспилотника пострадавших нет, инфраструктура также не получила никаких повреждений. Подстанция, возле которой были обнаружены обломки, продолжает работу в штатном режиме. В ГУ МЧС сообщили, что вызовов в район Волгоградской области утром 22 сентября не поступало.





Не исключается, что летательный аппарат мог рухнуть, зацепившись за электропровода.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали об успешном отражении атаки 15 беспилотников самолетного типа над акваторией Азовского моря, Ростовской областью, а также над территориями Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.