В Госдуме предлагают платить пенсионерам 13-ю пенсию





В Государственную думу до конца 2024 года планируют внести законопроект, которым предлагается ежегодная выплата пенсионерам 13-й пенсии. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Ранее, передает РИА Новости, законодательная инициатива уже вносилась в парламент, однако по формальным причинам была возвращена разработчика. Меж тем, по мнению Чернышова, в условиях, когда доходы наименее защищенных слоев населения не успевают за темпами роста цен, его предложение становится все более актуальным.

– Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года, – сообщил депутат журналистам. – Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров.

Законопроект о выплате 13-й пенсии ранее Чернышов, по данным «Парламентской газеты», вносил в Госдуму в сентябре 2023 года. Однако правительство не выдало на него заключение – документ вернулся депутату через месяц после внесения в ГД.