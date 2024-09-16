Володин анонсировал законы об усилении контроля в сфере миграции





Два ключевых направления работы Государственной думы РФ в осеннюю сессию обозначил 16 сентября спикер парламента Вячеслав Володин. Одно из них – вопросы миграционной политики. Сегодня Совет ГД уже направил в регионы для отзывов и предложений ряд инициатив об усилении контроля в сфере миграции.

– В течение лета комитеты Государственной думы не прекращали работу, депутаты встречались с жителями в своих избирательных округах. В августе на расширенном заседании Совета ГД мы обсудили организацию детского отдыха, а в формате выездных совещаний Совета в Санкт-Петербурге и Самарской области — вопросы социально-экономического развития регионов. Такой подход помогает нам формировать повестку Государственной думы исходя из запросов людей. В числе приоритетных направлений работы, которые мы определили для себя на сессию, – поддержка военнослужащих и их семей, а также вопросы миграционной политики, – сообщил Вячеслав Володин.

Также в рассылку, по его словам, включен законопроект о праве военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида, на обеспечение жильем вне очереди.

– Рассчитываем, что все эти законопроекты будут рассмотрены до конца осени, — подчеркнул Володин.

Фото: пресс-служба Госдумы