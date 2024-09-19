В хуторе Волгоградской области 4-месячная телка пала от бешенства

Происшествия 19.09.2024 21:57
0
19.09.2024 21:57
В Даниловском районе Волгоградской области выявлено бешенство у домашнего животного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГБУ «Даниловская районная станция по борьбе с болезнями животных», смертельная инфекция была обнаружена у 4-месячной телочки в хуторе Величкин. Она в итоге погибла.
Причиной заболевания телки стал, предположительно, укус диким животным. Домашняя скотина не была вакцинирована против бешенства и содержалась в свободном доступе для диких животных в нарушение ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота. У остальных животных, вакцинированных против бешенства, находящихся в подворье, заболевание не проявилось.
Согласно постановлению губернатора, карантин на территории Белопрудского сельского поселения, куда входит хутор Величкин, будет действовать 60 дней. В рамках необходимых мероприятий уже проводится вакцинация от бешенства домашних животных, которые еще не получили спасительную вакцину.
Самогонный аппарат убил 91-летнюю пенсионерку под Волгоградом19.09.2024 20:24
Происшествия 19.09.2024 20:24
Упавший с лошади пастух скончался в больнице Волгограда19.09.2024 20:02
Происшествия 19.09.2024 20:02
На севере Волгограда эпично сгорела куча мусора: видео19.09.2024 18:00
Происшествия 19.09.2024 18:00
«Мы все ревем»: в Котово обсуждают убийство белого лебедя на местном пруду19.09.2024 16:31
Происшествия 19.09.2024 16:31
Огонь выжег квартиру в пятиэтажке на ул. Кузнецкая в Волгограде19.09.2024 13:47
Происшествия 19.09.2024 13:47
Приставы в Волгограде пресекли попытку увеличить долг фальшивым решением суда19.09.2024 13:21
Происшествия 19.09.2024 13:21
Полиция назвала точное количество пострадавших в ДТП на Третьей продольной19.09.2024 11:27
Происшествия 19.09.2024 11:27
В Котово потушили пожар в магазине «Цветы»19.09.2024 10:59
Происшествия 19.09.2024 10:59
В Волжском юный самокатчик влетел в иномарку и попал на видео19.09.2024 10:16
Происшествия 19.09.2024 10:16
Крыша дома загорелась на рассвете в Волгоградской области19.09.2024 09:39
Происшествия 19.09.2024 09:39
Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на Третьей продольной18.09.2024 20:54
Происшествия 18.09.2024 20:54
«Было тревожно»: миллиардер Михаил Грачев в Курске попал под атаку БПЛА18.09.2024 13:17
Происшествия 18.09.2024 13:17
Подросток умер в Волгоградской области после падения с лестницы18.09.2024 13:05
Происшествия 18.09.2024 13:05
Под Волгоградом столкнулись три автомобиля: четверо раненых18.09.2024 11:37
Происшествия 18.09.2024 11:37
В ЖК «Комарово» в Волгограде полыхала лесопосадка18.09.2024 08:54
Происшествия 18.09.2024 08:54