Происшествия

В хуторе Волгоградской области 4-месячная телка пала от бешенства

Происшествия 19.09.2024 21:57
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19.09.2024 21:57


В Даниловском районе Волгоградской области выявлено бешенство у домашнего животного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГБУ «Даниловская районная станция по борьбе с болезнями животных», смертельная инфекция была обнаружена у 4-месячной телочки в хуторе Величкин. Она в итоге погибла. 
Причиной заболевания телки стал, предположительно, укус диким животным. Домашняя скотина не была вакцинирована против бешенства и содержалась в свободном доступе для диких животных в нарушение ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота. У остальных животных, вакцинированных против бешенства, находящихся в подворье, заболевание не проявилось.
Согласно постановлению губернатора, карантин на территории Белопрудского сельского поселения, куда входит хутор Величкин, будет действовать 60 дней. В рамках необходимых мероприятий уже проводится  вакцинация от бешенства домашних животных, которые еще не получили спасительную вакцину. 

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