В сельской школе под Волгоградом батюшка заменил дефицитного учителя

Общество 20.09.2024 07:54
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20.09.2024 07:54
В Песковатской средней школе Городищенского района Волгоградской области старшеклассники остались без учителя математики. Как рассказали V102.RU обратившиеся в редакцию родители учеников, в филиале МБОУ «Городищенская средняя школа №1», в этом году у детей, которые учатся с 9 по 11 классы, еще не было ни одного профильного урока из-за отсутствия учителя-предметника.
- Скоро закончится сентябрь, а у наших детей нет ни алгебры, ни геометрии, ни информатики. Мы, родители, просто в ужасе: как дети будут сдавать экзамены? Мы бьем тревогу, но пока никаких обнадеживающих новостей нет. Руководство школы уверяет, что предпринимает все меры для решения проблемы, но нам уже намекнули, что в первой четверти найти учителя не получится, - поделились собеседники информагентства.
В прошлом учебном году школа осталась без двух педагогов, которые преподавали математику – одна учительница ушла в декрет, а другой, пенсионер, уволился. Заманить предметника в сельскую школу пока не получается.
Между тем, родители оставшихся без учителя детей завидуют ученикам из других классов, где математику преподает… батюшка Владимир.
– Батюшка в некоторых классах ведет еще и физику, – пояснили жители Песковатки. – Мы были бы счастливы, если бы повезло и нашим детям. Но священник и так загружен – у него два прихода, да еще и школа. Вообще, у нас многие учителя работают по разным направлениям – например, педагоги ведут начальные классы и другие предметы у старшеклассников. Все из-за дефицита учителей. Что будет дальше, нам просто страшно представить. Школы, что ли, придется закрывать из-за недостатка педагогов?
В администрации Песковатской средней школы подтвердили наличие проблемы, связанной с отсутствием математика и уроков по данной дисциплине в старших классах.
– Конечно, мы все озабочены этим вопросом – поверьте, и руководство филиала, и Городищенской средней школы №1 делают все, чтобы возобновить уроки математики в старших классах. Обсуждали возможность привлечения предметника из школы в Городище, но и там учителя работают с перегрузкой, а тут же еще пришлось бы ездить в село. Проблема такая не только в нашей школе. Хорошо, нас выручил отец Владимир, который преподает у нас несколько предметов. Он взял математику в восьмом классе, но 9-11 классы осилить не может, у него же еще и своя работа есть, – пояснили в школе.
В то же время в образовательном учреждении не видят причины для паники и уверены, что проблему удастся решить в пользу детей.
– В прошлом году наш бывший математик был на больничном целый месяц и, соответственно, у детей все это время уроков не было. Но потом ребята все наверстали, так что особой трагедии в этом нет. Постараемся сделать все, чтобы в ближайшее время уроки математики в старших классах начались. Возможно, выберем для этого субботу, чтобы приезжал педагог и проводил сразу несколько уроков, – добавили в администрации филиала.
Фото Песковатская средняя школа VK.com
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