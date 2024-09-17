Федеральные новости

В России ждут рекордный за 16 лет рост зарплат

Федеральные новости 17.09.2024 08:50
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17.09.2024 08:50


Средняя номинальная зарплата в России в этом году увеличится на 16%, согласно результатам сентябрьского макроэкономического опроса ЦБ РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Известия», повышение может побить рекорд 2008 года. 

Уточняется, что в 2023-м номинальное жалованье в России составляло около 75 тысяч рублей с увеличением почти на 15% с 2022-го. При увеличении на 16% в среднем заработок за весь 2024-й год поднимется до 89 тысяч.  

Однако в следующем году, опрошенные Центробанком  аналитики, заявили о резком замедлении роста зарплат почти в два раза (до 9%). В 2026-м и 2027-м годах спад ожидается на уровне до 7 и до 6,6 процентов соответственно. В реальности же зарплата, согласно оценкам опрошенных ЦБ РФ экономистов, вырастет в этом году только на 7,3%. Затем повышение замедлится до 3% в 2025-м, 2,6% в 2026-м и 2,3% в 2027-м.

При этом Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост реальной зарплаты на 9,2% в этом году и на 7% в 2025-м. Сторонние эксперты называют основной причиной роста зарплат — кадровый голод, который вынуждает работодателей пересматривать оплату труда в сторону увеличения в погоне за нужным специалистом. 

Напомним, волгоградцы рассказали, сколько им необходимо получать в месяц для счастья. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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