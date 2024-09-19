



В Волгоградской области пасечники продолжают терпеть убытки из-за не прекращающегося уже несколько лет загадочного мора пчел. Как признаются сами пчеловоды, финансовые потери с каждым годом не только всё существеннее бьют по карману, но и вовсе заставляют задуматься о расставании с любимым и некогда прибыльным ремеслом. Пчеловоды теряются в догадках о причинах происходящего. По их мнению, это могут быть неблагоприятные изменения в экологии, наплевательское отношение аграриев или неизведанная болезнь. А может быть, и всё вместе.





Напомним, что в июне ИА «Высота 102» сообщало уже о массовом море пчел в Волгоградской области. Тогда у пасечников по неизвестным причинам буквально одним днем вымерли сотни пчелиных семей. Сегодня, 19 сентября, телеграм-канал SHOT сообщил, что с той же проблемой столкнулись пасечники из Ростовской области, Краснодарского и Алтайского краев, а также в Республики Татарстан и Башкортостана. Кто-то еще пытается наладить производство и не поднимать цены, а для кого-то продажа по завышенной цене является единственным способом оставаться на плаву. К примеру, натуральный липовый мёд в Татарстане в прошлом году стоил 2000 рублей за три литра, а в этом тот же объем продают уже за 4000. В Ростовской области натуральный мёд подорожал в полтора раза, и лишь на Алтае пытаются держать цены на прежнем уровне.

Корреспонденты «Высоты 102» поговорили на эту тему с продавцами меда в Волгограде.

Палачи с пестицидами

Первое, что бросается в глаза на ярмарке в Дзержинском районе, – это небольшой выбор меда в принципе. На расположенном поблизости Казачьем рынке корреспонденты и вовсе застали лишь одного продавца.

По убеждению пчеловода с многолетним стажем Натальи, большой проблемой действительно становятся аграрии, с которыми все сложнее удается договориться и наладить отношения по вопросам обработки сельхозугодий химикатами.

— Пчелы, как дети, – с ними надо уметь работать. Они довольно прихотливы и требуют много внимания. К сожалению, многие фермеры этого не понимают и своими действиями только ухудшают производство меда в регионе, которое и так не шибко большое. Сейчас надо договариваться с хозяевами полей. Они обрабатывают, и не предупреждают об этом нас, поэтому приходится убегать постоянно. Конечно, и раньше были проблемы с фермерами, которые обрабатывали поля кислотами и щелочами. Но на сегодняшний момент договориться с ними становится все сложнее, никто не хочет из-за терять урожай и заработок, — рассуждает наша собеседница.





Из-за переносимых ветром химикатов пчеловоды могут лишиться не только продукции, но и потомства на следующий год из-за гибели матки, на которую трудится весь пчелиный рой, – продолжает Наталья.

— Пчелы так же болеют, как и мы с вами, их так же надо лечить. Вот, к примеру, каждые 7-10 дней мы следим за состоянием наших пчел на наличие клещей. Если обнаруживаем, то тут же начинаем лечение. Естественно, после обработки полей сразу же начинаются болезни и вымирание. Матка попросту перестает приносить потомство, которое нам необходимо для следующего сезона. Это всегда для нас тяжелая потеря, — поясняет пчеловод.





Загадочная болезнь и экологическая катастрофа

Пасечница Анна, которая вместе с мужем имеет собственное небольшое пчелиное хозяйство и немного зарабатывает на этом, придерживается иного мнения. По словам волгоградки, на медовый «урожай», помимо пестицидов, также влияют и ландшафтные пожары, которые сметают на своем пути всю растительность. Особенно акацию, не способную к восстановлению на поврежденной огнем территории.

— Сейчас имеются большие проблемы с медом из акации, которой осталось не так много в регионе из-за пожаров. Горят леса, а последующей подсадки акации после пожаров никакой не производится. Занимается ли этой проблемой наш комитет лесного хозяйства? Мне об этом ничего неизвестно. Если и сажают, то в основном хвойные растения. Мед из акации становится редким удовольствием. Это влияет и на цену, — подытоживает Анна.





К перечисленным уже проблемам пчеловоды причисляют и неизвестную болезнь, которая, с их слов, уже пару лет оставляет почти на грани вымирания все пчелиное потомство. Перед недугом пока бессильны даже эксперты.

— Перед весной, когда готовимся к новому сезону, случается какая-то необъяснимая вещь. Прям под конец зимы половина потомства попросту начинает массово вымирать, хотя все особи молодые. Несем в лабораторию, а там определить ничего не могут. Это не первый год такая история, причем во многих регионах. И с каждым разом все больше и больше пчел начинают умирать. С весны открываешь улей – полведра дохлых лежит, хотя гнездо сформировано, сами мертвые пчелы все целые... Пытались узнать причину и в ветеринарной лаборатории, которая нам выдает сертификацию на пчел, но никто не может понять, что за загадочная болезнь такая, — пожаловалась волгоградка.





Цена за нелегкий труд

Из-за возрастающих проблем пасечникам приходится поднимать цены на свой продукт. Этого продавцы и не скрывают.

— В этом году, как и во всех предыдущих, мед дорожает – в среднем цены увеличились по сравнению с предыдущим на 25%. Допустим, если в том году килограмм меда из акации стоил 700 рублей, то в этом уже 800 рублей. Но на разнотравье пока удается удержать стоимость. Конечно, эти 50-100 рублей мы стараемся скидывать для покупателя, чтобы и самому заработать и приятно сделать людям, – говорят пасечники.





Несмотря на все невзгоды, местные пчеловоды стараются сохранять оптимизм и продолжают заниматься своим любимым делом. Рассуждая они сравнивают свой труд с искусством, которое требует не только мастерства и знаний, но и большого безграничного сердца.





Напомним, после материала ИА «Высота 102» летом этого года на проблему массового мора пчел обратил внимание и Александр Бастрыкин. Глава СКР попросил сотрудников разобраться в ситуации. На сегодняшний день итоги проверки пока озвучены не были.





Фото: Павел Мирошкин / «Высота 102»