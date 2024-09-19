В Волгограде пятые сутки разыскивают высокого худощавого мужчину





В Волгограде волонтеры пятые сутки разыскивают пропавшего 42-летнего Алексея Ахременко. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», волгоградец вышел из дома 15 сентября, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 190 см, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, карие глаза.

В день исчезновения Алексей был одет в синюю футболку, такого же цвета джинсы и черные ботинки.

На связи с тем, кто обладает информацией о пенсионере, волонтер отряда Мария – 8 995-412-61-04.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me