«Вместе работаем на Победу»: Голикова рассказала о поддержке участников СВО и их семей

В России создана и постоянно совершенствуется система поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса и их семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, многоуровневые меры установлены как решением федеральных органов, так и региональными администрациями. Власти помогают устраивать детей военнослужащих в детские сады и образовательные учреждения, а также вводят дополнительную материальную помощь.

- Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – Победа, - приводят слова чиновницы журналисты «РИА Новости».

По словам вице-премьера, довольствие и единовременные выплаты перечисляются участникам СВО в большом объёме.

Отметим, в Волгоградской области члены семей СВО имеют право на бесплатную юридическую помощь, бесплатное питание детей в школах и сузах, бесплатный отдых детей в оздоровительных лагерях, а также именные стипендии.