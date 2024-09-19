Волгоградский подрывник Евгений Серебряков останется под стражей





Волгоградцу Евгению Серебрякову, который в июле этого года подорвал автомобиль военного в Москве, продлили срок содержания под стражей. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, 19 сентября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

- Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова Евгения Николаевича на срок один месяц, до 24 октября 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее, напомним, сообщалось, что 24 июля в Москве уроженец Урюпинска Волгоградской области 29-летний Евгений Серебряков подорвал автомобиль, в котором находились военный и его супруга. После этого мужчина покинул Россию и улетел в Турцию, где был задержан и экстрадирован в Россию. Серебряков признался в сотрудничестве с ВСУ. Украинский куратор обещал ему за совершение преступления гражданство этой страны, а также вознаграждение от 10 до 20 тысячи долларов.

Росфинмониторинг внес Серебрякова в список экстремистов и террористов.

Видео пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы