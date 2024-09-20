



Жители самого южного района Волгограда показали, как утопает в грязи и мусоре бульвар Энгельса - центр Красноармейского района. Сегодняшнее состояние этого общественного пространства неравнодушные граждане сняли на видео и прислали в редакцию V102.RU.

- Это Красноармейский район. Бульвар Энгельса. Срач невозможный. Не убираются. Трава растет, мусор не вывозится. Урны переполнены, - говорит голос за кадром.

Жители недоумевают, почему центральный бульвар находится в таком запущенном состоянии. Тем более, что рядом с этим местом находятся магазины, владельцы которых могли бы также следить за чистотой на прилегающей территории.

Этот вопрос редакция адресовала мэрии, где подтвердили, что такая проблема есть и рассказали, как она решается.

- В ходе обследования территории вблизи здания №36б по бульвару Энгельса сотрудниками коммунальных служб выявлено наличие мусора (пакетов, оберток, тары от еды и напитков и др.), оставленного там отдыхающими. Очистка данного участка от мусора осуществляется в рамках проведения муниципалитетом санитарных часов. Очередная уборка будет организована в ближайшее время, - сообщили V102.RU в администрации Волгограда.

Сотрудники коммунальных служб в свою очередь призвали жителей района к чистоплотности, напомнив, что на общественных территориях нужно сохранять чистоту и не кидать мусор вне отведенных для этого местах.

Видео: читатели V102.RU