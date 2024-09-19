Упавший с лошади пастух скончался в больнице Волгограда

64-летний пастух, который два дня назад упал с лошади в Чернышковском районе, скончался в больнице Волгограда. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, пострадавшего с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в волгоградскую больницу №15, где он скончался в реанимации.

- Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, этого не удалось, - сообщил информагентству источник.

По предварительным данным, пастух упал с лошади, когда перегонял скотину. Мужчина проживал в хуторе Верхний Гнутов, где и работал.

Фото из архива V102.RU