Происшествия

Упавший с лошади пастух скончался в больнице Волгограда

Происшествия 19.09.2024 20:02
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19.09.2024 20:02


64-летний пастух, который два дня назад упал с лошади в Чернышковском районе, скончался в больнице Волгограда. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, пострадавшего с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в волгоградскую больницу №15, где он скончался в реанимации.

- Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, этого не удалось, - сообщил информагентству источник.

По предварительным данным, пастух упал с лошади, когда перегонял скотину. Мужчина проживал в хуторе Верхний Гнутов, где и работал.

Фото из архива V102.RU

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