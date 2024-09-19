На севере Волгограда эпично сгорела куча мусора: видео

Черный столб дыма сегодня, 19 сентября, поднимался над частным сектором в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU очевидцы, на пересечении улиц Ломоносова и Туристов загорелась стихийная свалка.





Горы мусора образовались из сухих веток, а также старой мебели и строительных отходов. Свалку периодически вычищают, но через некоторое время она образуется снова.

- В 13:22 поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Горел мусор глубокого залегания на площади 500 кв. м., - сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону. - Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Пожарные ликвидировали возгорание в 14:07. Погибших и пострадавших нет.

Видео: читатели V102.RU