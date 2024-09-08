Федеральные новости

На 83-м году ушел из жизни легендарный ведущий КВН Александр Масляков

Федеральные новости 08.09.2024 19:37
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08.09.2024 19:37


Ушел из жизни известный телеведущий, легенда КВН Александр Масляков. Основателя творческого объединения «АМиК» не стало на 83-м году жизни.    

— С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков, — заявили V102.RU в пресс-службе клуба. — Он был и останется навсегда легендой  для всех участников движения КВН и миллионов зрителей.  

Уроженец Свердловска окончил в 1966-м Московский институт инженеров транспорта. Проходил обучение на энергетическом факультете. Через два года имел за спиной оконченные Высшие курсы работников телевидения. Карьеру начал, будучи студентом в далеком 1964 году.  

Масляков внес существенный вклад в развитие развлекательного телевидения, поистине став символом юмора и сатиры в России и за ее рубежами.  

Напомним, Александр Васильевич неоднократно удостаивался множества наград, в том числе был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». 

Фото: пресс-служба КВН

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