Общество

За сутки в Волгоградской области отправили на дистант еще два школьных класса

Общество 19.09.2024 17:33
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19.09.2024 17:33


В Волгоградской области, согласно обновленным данным регионального комитета образования, на дистанционный формат обучения перешли шесть школьных классов. Данная мера обусловлена высокой заболеваемостью ОРВИ в детских коллективах. 

Напомним, что по данным на утро 19 сентября в регионе дистанционно обучались четыре класса в школах города Волжского и Жирновского района. В течение суток на дистант отправились еще два класса в Михайловке и Быковском районе. 

– В Волгоградской области ограничительные профилактические мероприятия введены в 6 классах в школах Волжского, Михайловки, Быковского и Жирновского района, дети продолжают обучение в дистанционном формате, – сообщают в облкомобразования. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь сообщают о том, что вакцину от гриппа в регионе получили на текущий момент 97 тысяч детей и подростков. Прививочная кампания в регионе продолжается. 

– На сегодняшний день в регион поступило 887 790 доз вакцин против гриппа. Взрослым доступны препараты отечественного производства «Совигрипп» и «Флю-М», каждый из которых содержит актуальные для сезона штаммы вируса. Для иммунизации детей в поликлиники поступила четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри», – уточняют в облздраве. –Вакцины доступны во всех прививочных кабинетах взрослых и детских поликлиник, ЦРБ, ФАПов и врачебных амбулаторий. Для воспитанников детских садов и школьников организована вакцинация по месту обучения. Привить ребёнка также можно, обратившись в медучреждение по месту жительства.

Специалисты напоминают, что вакцинация против гриппа является эффективным методом профилактики и позволяет снизить риск заболевания.  И, как правило, первыми в регионе прививки получают дети от шести месяцев, школьники, студенты вузов и ссузов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы, беременные женщины и пенсионеры. 

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