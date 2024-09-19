Спорт

Президент областной федерации волейбола Николай Стасюк: «Волгоград должен иметь клуб Суперлиги»

Спорт 19.09.2024 21:33
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19.09.2024 21:33


Итоги прошлого сезона женского волейбольного клуба «Волжаночка-ГРАСС» и задачи на предстоящий обсудили на сегодняшней пресс -конференции руководители команды, которая под руководством главного тренера Александра Чернова снова выступит в Высшей лиге «Б», сообщает V102.RU.
Отметим, что новичками коллектива по ходу межсезонья стали Дарья Бочкарёва, Вероника Малий и Ева Юдина. В начале сентября «Волжаночка» попробовала свои силы в товарищеском турнире в Саратове с участием клубов «Университет-Визит» (Пенза), «Тулица-2» (Тульская область) и «Протон-2» (Саратовская область). Волгоградки потерпели три поражения, но получили полезный опыт перед официальными поединками, имеющими уже куда более важное турнирное значение.
Президент федерации волейбола Волгоградской области и руководитель клуба Николай Стасюк остался удовлетворен выступлением в чемпионате 23-24.
- Все задачи были выполнены. Девчонки сыгрались, собрали неплохой коллектив. Когда команды создаются, за первый год никто не выходит. Мы не ставили задачи ни тренерам, ни игрокам подняться выше.  Хотели попробовать, что такое Высшая лига «Б», потому что играли там в последний раз больше пяти лет назад.  Качество волейбола в Высшей лиге «Б» выросло. В Волгограде у нас стоит задача, что мы должны сначала выйти в «вышку» «А», а затем и в Суперлигу, - поделился амбициозными планами Николай Стасюк.  
Старший тренер основной команды и наставник молодежного коллектива «Волжаночка-ГРАСС-УОР» Анастасия Кузнецова оценила успехи своих подопечных.
- Команда проходит только свое становление. Девочки отыграли один год в Первой лиге, сразу же попали в Высшую лигу «Б». Конечно, у них случился небольшой резонанс, потому что уровень разный. Но хочу сказать, что волейболистки отлично справились. Поставленная задача была выполнена – мы закрепились в середине таблицы, - заявила специалист.
А вице-президент клуба Татьяна Стасюк поделилась и проблемами, которые приходилось решать в команде.
- Прошлым сезоном, как уже сказал Николай Николаевич,  мы остались все довольны. Было проделано много работы, особенно после Кубка России. Заняли там третье место, но потом пришлось разговаривать с девочками, так как была небольшая «корона» на голове. Но справились, после первого тура пошло все «как по маслу». Частота общения с игроками зависит от ситуации в команде.  Сейчас такой  переходный возраст у них. Два года назад игроки были одного возраста, теперь они выросли, с ними нужно разговаривать уже по-другому, - отметила спикер.

По словам Николая Стасюка, создание молодежной команды «Волжаночка — ГРАСС-УОР», которая появилась в прошедшем межсезонье для участия в Первой лиге, обусловлено желанием давать постоянную игровую практику большему количеству юных спортсменок. Анастасия Кузнецова будет совмещать работу в первой команде с функциями наставника в дубле. В сквозной заявке бело-зеленых зарегистрировано 19 спортсменок, 12 из которых на данный момент имеют право выступать одновременно и за основу, и за молодежку.
Но в планах руководства клуба – набирать перспективных игроков и дальше, чтобы подняться со временем в Высшую лигу «А».
Я всегда говорю, что Волгоград — город-миллионник. Он обязан иметь клуб Суперлиги. Сюда должны приезжать лучшие игроки России и мира. Это мое видение,— заявил руководитель.
Николай Николаевич выразил надежду, что принимать соперников в сезоне 24-25 и в дальнейшем «Волжаночка-ГРАСС» будет в центре Волгограда на новой «Динамо Арене», которая откроется уже в ближайшее время.

Ну а болельщиков, отметил Николай Стасюк, клуб будет стараться  завлекать достойными результатами и хорошим уровнем волейбола.
Команда не играет — люди не идут. Будем  работать в первую очередь для болельщиков, чтобы они смотрели на нас, чтобы им было интересно и чтобы радовались за нас, а не так, чтобы пришли и сказали — кого вы сюда привезли? - подчеркнул функционер.
Добавим, что «Волжаночка-ГРАСС-УОР» проведет стартовый тур в Первой лиге во Владикавказе уже на следующей неделе. А основная команда под руководством Александра Чернова начнет чемпионат Высшей лиги «Б» в Пензе 11 октября.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ВК «Волжаночка-ГРАСС» vk.com (архив)
 




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