



Итоги прошлого сезона женского волейбольного клуба «Волжаночка-ГРАСС» и задачи на предстоящий обсудили на сегодняшней пресс -конференции руководители команды, которая под руководством главного тренера Александра Чернова снова выступит в Высшей лиге «Б», сообщает V102.RU. Итоги прошлого сезона женского волейбольного клуба «Волжаночка-ГРАСС» и задачи на предстоящий обсудили на сегодняшней пресс -конференции руководители команды, которая под руководством главного тренера Александра Чернова снова выступит в Высшей лиге «Б», сообщает V102.RU.





По словам Николая Стасюка, создание молодежной команды «Волжаночка — ГРАСС-УОР», которая появилась в прошедшем межсезонье для участия в Первой лиге, обусловлено желанием давать постоянную игровую практику большему количеству юных спортсменок. Анастасия Кузнецова будет совмещать работу в первой команде с функциями наставника в дубле. В сквозной заявке бело-зеленых зарегистрировано 19 спортсменок, 12 из которых на данный момент имеют право выступать одновременно и за основу, и за молодежку. По словам Николая Стасюка, создание молодежной команды «Волжаночка — ГРАСС-УОР», которая появилась в прошедшем межсезонье для участия в Первой лиге, обусловлено желанием давать постоянную игровую практику большему количеству юных спортсменок. Анастасия Кузнецова будет совмещать работу в первой команде с функциями наставника в дубле. В сквозной заявке бело-зеленых зарегистрировано 19 спортсменок, 12 из которых на данный момент имеют право выступать одновременно и за основу, и за молодежку.





Ну а болельщиков, отметил Николай Стасюк, клуб будет стараться завлекать достойными результатами и хорошим уровнем волейбола. Ну а болельщиков, отметил Николай Стасюк, клуб будет стараться завлекать достойными результатами и хорошим уровнем волейбола.

Отметим, что новичками коллектива по ходу межсезонья стали Дарья Бочкарёва, Вероника Малий и Ева Юдина. В начале сентября «Волжаночка» попробовала свои силы в товарищеском турнире в Саратове с участием клубов «Университет-Визит» (Пенза), «Тулица-2» (Тульская область) и «Протон-2» (Саратовская область). Волгоградки потерпели три поражения, но получили полезный опыт перед официальными поединками, имеющими уже куда более важное турнирное значение.Президент федерации волейбола Волгоградской области и руководитель клуба Николай Стасюк остался удовлетворен выступлением в чемпионате 23-24.поделился амбициозными планами Николай Стасюк.Старший тренер основной команды и наставник молодежного коллектива «Волжаночка-ГРАСС-УОР» Анастасия Кузнецова оценила успехи своих подопечных.заявила специалист.А вице-президент клуба Татьяна Стасюк поделилась и проблемами, которые приходилось решать в команде.- отметила спикер.Но в планах руководства клуба – набирать перспективных игроков и дальше, чтобы подняться со временем в Высшую лигу «А».— заявил руководитель.Николай Николаевич выразил надежду, что принимать соперников в сезоне 24-25 и в дальнейшем «Волжаночка-ГРАСС» будет в центре Волгограда на новой «Динамо Арене», которая откроется уже в ближайшее время.- подчеркнул функционер.Добавим, что «Волжаночка-ГРАСС-УОР» проведет стартовый тур в Первой лиге во Владикавказе уже на следующей неделе. А основная команда под руководством Александра Чернова начнет чемпионат Высшей лиги «Б» в Пензе 11 октября.