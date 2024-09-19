Президент федерации волейбола Волгоградской области и руководитель клуба Николай Стасюк остался удовлетворен выступлением в чемпионате 23-24.
- Все задачи были выполнены. Девчонки сыгрались, собрали неплохой коллектив. Когда команды создаются, за первый год никто не выходит. Мы не ставили задачи ни тренерам, ни игрокам подняться выше. Хотели попробовать, что такое Высшая лига «Б», потому что играли там в последний раз больше пяти лет назад. Качество волейбола в Высшей лиге «Б» выросло. В Волгограде у нас стоит задача, что мы должны сначала выйти в «вышку» «А», а затем и в Суперлигу, - поделился амбициозными планами Николай Стасюк.
Старший тренер основной команды и наставник молодежного коллектива «Волжаночка-ГРАСС-УОР» Анастасия Кузнецова оценила успехи своих подопечных.
- Команда проходит только свое становление. Девочки отыграли один год в Первой лиге, сразу же попали в Высшую лигу «Б». Конечно, у них случился небольшой резонанс, потому что уровень разный. Но хочу сказать, что волейболистки отлично справились. Поставленная задача была выполнена – мы закрепились в середине таблицы, - заявила специалист.
А вице-президент клуба Татьяна Стасюк поделилась и проблемами, которые приходилось решать в команде.
- Прошлым сезоном, как уже сказал Николай Николаевич, мы остались все довольны. Было проделано много работы, особенно после Кубка России. Заняли там третье место, но потом пришлось разговаривать с девочками, так как была небольшая «корона» на голове. Но справились, после первого тура пошло все «как по маслу». Частота общения с игроками зависит от ситуации в команде. Сейчас такой переходный возраст у них. Два года назад игроки были одного возраста, теперь они выросли, с ними нужно разговаривать уже по-другому, - отметила спикер.
- Я всегда говорю, что Волгоград — город-миллионник. Он обязан иметь клуб Суперлиги. Сюда должны приезжать лучшие игроки России и мира. Это мое видение,— заявил руководитель.
Николай Николаевич выразил надежду, что принимать соперников в сезоне 24-25 и в дальнейшем «Волжаночка-ГРАСС» будет в центре Волгограда на новой «Динамо Арене», которая откроется уже в ближайшее время.
Добавим, что «Волжаночка-ГРАСС-УОР» проведет стартовый тур в Первой лиге во Владикавказе уже на следующей неделе. А основная команда под руководством Александра Чернова начнет чемпионат Высшей лиги «Б» в Пензе 11 октября.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ВК «Волжаночка-ГРАСС» vk.com (архив)