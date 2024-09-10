Федеральные новости

Массированные атаки беспилотников отразили в пяти российских регионах

Федеральные новости 10.09.2024 07:49
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10.09.2024 07:49


Украинские беспилотники сегодня, 10 сентября, пытались атаковать несколько российских регионов. О произошедшем сообщили мэр Москвы, губернаторы Московской, Брянской, Тульской и Калужской областей, передает V102.RU. Сергей Собянин, в частности, заявил о сбитии  беспилотников в Раменском и Подольском городских округах и  в Домодедово. 
В Брянской области перехвачено 59 БПЛА, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Липецкий губернатор Игорь Артамонов число атаковавших беспилотников Сегодня не привел. Он сообщил только, что дроны были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о сбитии 14 БПЛА в Подмосковье. При этом три человека в Раменском пострадали, одна женщина погибла. Около 40 человек размещены в ПВР.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего были сбиты 144 беспилотников: 72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, 8 – над территорией Белгородской области, 7 - над территорией Калужской области, 5 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

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