Федеральные новости

«Единая Россия» существенно улучшила свои позиции по результатам ЕДГ-2024

Федеральные новости 10.09.2024 15:06
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10.09.2024 15:06


Партия подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета, сообщает сайт ER.ru. 
Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, отметил председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. 
– Избиратели поддержали политику Президента и доверили нашей партии проводить курс Президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии – новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. «Бронзоветь» нам, как ведущей политической силе, ни в коем случае нельзя, – сказал он.
В свою очередь врио секретаря Генсовета Владимир Якушев остановился на итогах выборов, отметив, что в Госдуму разыгрывались три мандата, «Единая Россия» их оставила за собой. 
– Виктория Абрамченко – 75%, Олег Матыцин – 68% (оба – кандидаты от «Единой России» - прим. ред.), Николай Шульгинов – 55%. Николай Шульгинов шёл как самовыдвиженец, партия его поддерживала, – рассказал Якушев.
Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула «Единая Россия». Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, в обоих регионах главами стали кандидаты от партии – прим. ред.) выборы уже прошли, в двух ещё состоятся.
В законодательные собрания выборы прошли в 13 регионах. Средний результат «Единой России» по стране – 64,6%.
– Итоговый результат – партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались (по уровню выборов в региональные заксобрания –  прим. ред.). В 2019 году у партии было 66% мандатов, – отметил врио секретаря Генсовета.
На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, напомнил Владимир Якушев. Выполнила задачи «Единая Россия» и на выборах глав административных центров. В Абакане кандидат от партии Александр Лемин получил более 74% голосов, в Анадыре – кандидат от «Единой России» Сергей Спицын – почти 62%.
Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, выдвинутых «Единой Россией». Выиграли 81% кандидатов этой категории.
– Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент (побед участников СВО на выборах – прим. ред.), который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, также имевших в своих рядах участников спецоперации, –  подчеркнул он. Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист «Молодой Гвардии Единой России».
При этом, по данным Владимира Якушева, обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%. Это один из важнейших показателей, который «Единая Россия» будет регулярно мониторить и держать на контроле. И уже сейчас, в ходе ЕДГ-2024, партия начала подготовку к федеральной кампании-2026.
Фото пресс-службы ЕР.

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