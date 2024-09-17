Федеральные новости

Председатель комитета ГД РФ высказался о новой волне мобилизации

Федеральные новости 17.09.2024 14:57
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17.09.2024 14:57


После подписанного Путиным указа об увеличении штата ВС РФ до 1,5 миллиона военнослужащих председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о возможной новой волне мобилизации.  

— Мобилизация для увеличения штатной численности армии не нужна, — приводит слова политика V102.RU со ссылкой на SHOT. — Ряды будут пополняться за счет контрактников. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков особо подчеркнул, что новая волна мобилизации даже не обсуждается. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что с начала 2024 года около 190 000 россиян подписали контракт с МО РФ. 

Напомним, накануне стало известно об увеличении численности российской армии до 1 500 000 человек. Год назад эта цифра составляла 1,3 миллиона военнослужащих. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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