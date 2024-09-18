



В еще одном городе Саратовской области ввели ограничения скоростного режима для электросамокатов. По данным ИА «СарИнформ», разгоняться более 5 километров в час власти запретили в Балаково.

Интересно, что решительный шаг в пользу безопасности пешеходов сделали сами владельцы бизнеса по кикшерингу.

– Ограничение выставили владельцы бизнеса после беседы с властями. Ожидается, что теперь электросамокатчики будут реже разбиваться и врезаться в прохожих, – передают саратовский журналисты со ссылкой на главу Балаковского района Сергея Барулина. Он и сообщил о нововведениях в социальных сетях.

Уточняется, что новая норма распространяется в основном на парки в городе Балаково.

Ранее в Саратове был введен запрет на передвижение электросамокатов по центральным улицам. Также в областном центре Саратовского региона действуют скоростные ограничения для данного вида средств индивидуальной мобильности, а в случае нарушений СИМ попросту блокируют.

При этом, напомним, в Волгограде власти за все лето не смогли рассмотреть предложения прокуратуры по введению ограничений для электросамокатов.

Еще в мае 2024 года надзорным органом в адрес администрации Волгограда был направлен соответствующий документ, однако и к середине сентября о каких-либо решениях по нему не сообщалось.