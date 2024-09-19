В Волгограде фирму оштрафовали на 500 тысяч за взятку руководителя





Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Инвест», руководитель которой попался на даче взятки, оштрафовано на 500 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, руководитель организации пытался криминальным способом уладить вопрос снижения показаний приборов учета электроэнергии с ресурсоснабжающей организацией.

Выявленные нарушения и послужили основанием для возбуждения прокуратурой в отношении юридического лица производства по делу об административном правонарушении.

- Постановлением мирового судьи ООО «Ф-Инвест» признано виновным в совершении указанного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, по инициативе прокуратуры в пользу государства конфискованы денежные средства, переданные в качестве взятки, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Ранее в отношении взяткодателя и взяткополучателя постановлены обвинительные приговоры.

Из открытых источников известно, что компания ООО «Ф-Инвест» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым имуществом. Учредителями и директорами фирмы являются Николай и Марина Фемелиди.