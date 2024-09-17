



Появились подробности о последствиях обрушения потолочного покрытия в школе №3 на территории города Суровикино. Как сообщает ИА «Высота 102», 13-летняя ученица, пострадавшая во время ЧП, сейчас находится в Суровикинской ЦРБ. Угрозы её жизни нет.

- Ученица 13 лет задета упавшей с потолка в коридоре штукатуркой. Незамедлительно девочка доставлена в Суровикинскую ЦРБ, предварительно диагностирован ушиб мягких тканей, проводятся необходимый комплекс обследований для исключения иных диагнозов. Жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Как ранее уже сообщала редакции, в причинах произошедшего сейчас разбирается прокуратура, а также следственные органы. Свою проверку инициировал и региональный комитет образования. По информации чиновников, школа была построена в 1951 году, однако, несмотря на внушительный возраст, находится в хорошем состоянии и регулярно ремонтировалась. В том числе обновлялось к этому учебному году и штукатурное покрытие коридоров.

- В выходные будет произведён частичный ремонт потолка, полностью ремонт потолка запланирован на осенние каникулы, когда не будет учебного процесса. На этот период территория коридора будет огорожена, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

Напомним, обрушение штукатурного покрытия в школе №3 города Суровикино произошло 17 сентября в 8:45. Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.

Фото: Волгоград / t.me