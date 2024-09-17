«Ударил по макушке»: в Суровикино во время перемены на 8-классницу обрушился потолок





Сегодня, 17 сентября, в Суровикино Волгоградской области в школе №3 произошло частичное обрушение потолка одного из коридоров. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия пострадала 13-летняя ученица. Последствия случившегося школьники засняли на видео.





- Здание уже давно не ремонтировали. Девочка просто шла по коридору, как тут обвалился потолок. Кусок отделки попал ученице на голову. Девочка жива, - рассказали журналистам очевидцы.

Подлинность видеозаписи подтвердили и в образовательном учреждении.

- Сегодня утром действительно у нас произошло ЧП, но говорить об обрушении потолка не совсем корректно. Во время перемены на одну из учениц с потолка упал фрагмент штукатурного покрытия. Удар пришёлся по макушке. Видимых повреждений у неё нет, однако мы приняли решение перестраховаться и отправили девочку к медикам для более тщательного обследования, - подчеркнула одна из сотрудниц школы №3 города Суровикино.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать текущее состояние школьницы, однако к моменту публикации материала официальный ответ ведомства пока не был получен.

Проверку инцидента в настоящее время организовала прокуратура Волгоградской области. В ведомстве сообщили подробности происшествия, известные на текущий момент.





- В 8:45 во время перемены в коридоре школы 13-летней девочке на голову упал фрагмент штукатурного покрытия потолка. В результате несовершеннолетняя госпитализирована с предварительным диагнозом – сотрясение головного мозга, - отметили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По итогу проверки специалисты планируют дать оценку действиям администрации образовательного учреждения, а также текущему состоянию здания школы.

Фото и видео: Волгоград / t.me, прокуратура Волгоградской области