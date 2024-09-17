Происшествия 17.09.2024 12:57
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17.09.2024 12:57
В Волгограде 4-летний ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла 16 сентября в одной из многоэтажек Тракторозаводского района. Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Он получил травмы и был госпитализирован.
В комитете здравоохранения Волгоградской области V102.RU пояснили, что пострадавший ребенок находится в реанимации больницы №7. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
Медики и правоохранители напоминают, что даже самые крепкие москитные сетки не могут выдержать вес ребенка. Чтобы подобных трагедий не происходило, на пластиковые окна необходимо установить специальные замки и блокираторы.
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