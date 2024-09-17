Под Волгоградом задержали двух братьев-вымогателей





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области задержали двух братьев, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств у местной жительницы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, подозреваемые были оперативно задержаны, возбуждено уголовное дело.

В полицию с заявлением обратилась 46-летняя женщина и сообщила, что двое неизвестных приехали к ней домой и под предлогом возврата долга требовали 20 тысяч рублей. При этом подозреваемые угрожали предметом, похожим на нож. Потерпевшую спасли соседи, которые услышали шум и пришли на помощь, вспугнув злоумышленников.

Сотрудникам полиции удалось поймать преступников 37 и 45 лет, один из которых ранее был судим за разбой. На время следствия подозреваемые будут находится под стражей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области