Под Волгоградом полицейские «прихлопнули» ростовских дальнобойщиков

В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы на водителей двух грузовых транспортных средств, которые, по данным главка, не смогли предоставить необходимой документации.

– 11 сентября сотрудниками Госавтоинспекции в ходе несения службы на территории Городищенского района были остановлены два грузовых автомобиля, осуществляющих перемещение насыпного грунта через железнодорожный переезд, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – При проверке у водителей выявлено отсутствие путевой документации, диагностических карт, а также тахографа в транспортных средствах. По данным нарушениям составлены соответствующие административные протоколы.

Одновременно, сообщает ИА «Высота 102», в ряде телеграм-каналов сегодня появилась информация о том, что сотрудники ГАИ якобы требовали от дальнобойщиков из Ростовской области деньги. Более того, утверждали авторы анонимных пабликов, начальник Госавтоинспекции показался им нетрезвым. Отметим, что автор ролика, опубликованного в Сети, не стал называть себя и не предоставил никаких подтверждений своих слов, кроме видеокадров с полицейской машиной.

В ГУ МВД России по Волгоградской области данные заявления назвали фейком.

– Сотрудники полиции действовали в строгом соответствии с законом. Информация о нахождении начальника Госавтоинспекции на службе в состоянии опьянения также не подтвердилась, – прокомментировали в ГУ МВД.