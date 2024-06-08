«Последние шаги к вершине Эльбруса. Силы на исходе, но желание переломить самого себя сильнее физической усталости. На заветной точке бросаю вещи и едва сдерживаю слезы. Наверное, это и есть счастье». Так свое восхождение описывает Владислав Фролов, получивший тяжелейшие ранения и лишившийся части правой ноги во время СВО. О тяжёлом, местами рискованном и насыщенном эмоциями пути он рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».







После выписки из госпиталя Владислав Фролов не раз проверял границы собственных возможностей. Для окончательного восстановления, как физического, так и эмоционального, он бросал себе все новые вызовы — освоить серфинг, прокатиться на коньках, потренироваться на скалодроме, заняться армрестлингом или подняться на вершину Эльбруса.

— Ежегодно Министерство обороны проводит соревнования по восхождению на гору Эльбрус. В этом году организаторы решили включить в состав военнослужащих, которые получили ранение на СВО, — рассказывает волгоградец. — В нашей команде были разные ребята — например, с одновременной ампутацией голени и руки. Один парень потерял ногу на уровне бедра. Естественно, что с такой травмой совершать подобные подвиги намного сложнее. Но, несмотря на это, все справились с заданием и дошли до конечной точки.





Подготовку к непростому восхождению военные начали с походов по гористой местности села Терскол. Не геройствуя, но и не делая себе никаких поблажек, они каждый день поднимались все выше и будто бы пытались доказать себе и окружающим — их жизнь не остановилась.

— Мы приехали на неделю раньше остальных участников и, благодаря хорошей подготовке, впоследствии занимались наравне со здоровыми ребятами, — вспоминает Владислав Фролов. — До официального старта нам очень везло с погодой, мы даже успели обгореть на солнце. А вот в день восхождения все изменилось. Мы стартовали в два часа ночи — на несколько часов раньше остальных — и вскоре столкнулись с густым туманом и сильнейшим ветром. Из-за его порывов снег царапал лицо. Как только мы преодолели барьер, гору закрыли. Вместе с нами добраться до вершины успела еще одна команда. Остальные участники «Эльбруссиады», увы, эту черту не пересекли.





На вершине Эльбруса взрослые мужчины не могли сдержать эмоций. Закаленные жизнью, все они понимали, что стоит за этими внезапно нахлынувшими слезами.

— Под конец всем нам было очень тяжело. Мы шли из последних сил, цеплялись друг за друга специальными системами, и, как могли, бодрились. На самом подходе к вершине есть так называемая «тропа зомби». Она называется так, потому что последние метры пути даются труднее всего. В том месте мы тоже были похожи на зомби, — улыбается Влад. — Но, сделав последний шаг и оказавшись на вершине, мы вдруг ощутили такой взрыв эмоций. Кто-то падал на снег, кто-то начинал плакать. Мы смогли переломить себя и дойти до самого верха! Глядя на эмоции парней, я едва сдерживал слезы. Меня охватывала такая яркая детская радость. Наверное, это и есть счастье…





Уже после возвращения на базу у участников «Эльбруссиады-2024» появилось время осмыслить и «переварить» события последних дней.

— Нам было интересно проверить себя и убедиться в том, что мы действительно это сможем. Кто-то решился на подъем в память о погибших на СВО ребятах, кто-то своим примером хотел поддержать всех, кто попал в похожую жизненную ситуацию. Мы и сами ощущали мощную поддержку инструкторов и людей на маршруте, которые встречали нас теплыми словами, благодарностями. Это очень мотивировало идти дальше тогда, когда, казалось, что сил просто не осталось, — отмечает офицер. — А после возвращения домой я не раз слышал от друзей и знакомых: «Если ты справляешься с этим с таким состоянием здоровья, то какие же причины могут быть у нас, чтобы этого не делать?»





Пережив тяжелейшее ранение, волгоградец Владислав Фролов вернулся в профессиональный спорт и стал участником паралимпийской команды ЦСКА. Молодой офицер не просто повторил — улучшил свои прежние результаты и освоил новые направления.

Автор: Виктория Чумакова

Фото и видео предоставлены героем публикации