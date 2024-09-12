Расследования

Под Волгоградом осудят сельчанина за ДТП с пострадавшей 4-летней внучкой

Расследования 12.09.2024 17:28
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12.09.2024 17:28


В Николаевском районе Волгоградской области осудят 60-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП на мотоцикле вместе со своей 4-летней внучкой, передает V102.RU. 

Установлено, что вечером 30 июня этого года мужчина будучи пьяным и без прав решил доехать на мотоцикле «Урал ИМЗ 8.103» за продуктами в магазин. При этом он решил взять с собой 4-летнюю девочку, посадив ее в боковой прицеп. На улице Гагарина в селе Раздольное водитель не справился с управлением и, выехав на обочину встречной полосы, врезался в железобетонный столб ЛЭП.

- В результате аварии ребенок получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Сообщается, что мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. Также сообщается, что у него не было прав на управление транспортом. 

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