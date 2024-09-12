Жуткое ДТП произошло средь бела дня в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, внедорожник Toyota, который ехал на большой скорости, сбил молодую женщину на велосипеде.





Момент рокового столкновения записали уличные камеры видеонаблюдения. На записи видно, что перед отчаянной велосипедисткой успел затормозить водитель микроавтобуса, а вот черному внедорожнику это не удалось.

- Пострадавшая доставлена в больницу. ГИБДД на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в главке.

ДТП произошло сегодня, 12 сентября, около 14:00 на перекрестке проспекта Ленина и ул. Королева.

29-летнюю пострадавшую с места ДТП увезли в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области