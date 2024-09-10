



10 сентября в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП на 3-й Продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», у путепровода №6 столкнулись две иномарки.

- Водитель Toyota Land Cruiser совершил наезд на бетонный блок, его отбросило на автомобиль Geely, движущийся во встречном направлении, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





По информации правоохранительных органов, после аварии медицинская помощь потребовалась 27-летней женщине, находящейся за рулём Geely, а также 5-летней девочке.

Отметим, как ранее сообщала редакция, из-за аварии на 3-й Продольной магистрали образовалась полуторакилометровая пробка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области