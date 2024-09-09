Чемпион мира по дзюдо проведет автограф-сессию в Волгограде

Спорт 09.09.2024 16:23
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09.09.2024 16:23
Волгоградский спортсмен Арман Адамян, являющийся чемпионом мира, 14 сентября проведет автограф-сессию в рамках финала «Динамовской лиги по дзюдо —2024» на призы председателя общества «Динамо», сообщает V102.RU.
Соревнования стартуют в 10-00 ч. по адресу: проспект Ленина 78, строение 2 (учебно-тренировочный комплекс ВГАФК). В 16-00 ч. состоится церемония открытия турнира (время предварительное). Вход для всех желающих свободный.
Отметим, что Арман Адамян является динамовским и волгоградским воспитанником школы дзюдо. В качестве спортсмена, представляющего наш регион, Адамян становился победителем Европейских игр в Минске в 2019 году, серебряным призёром чемпионата Европы в 2020 году в чешской Праге в весе до 100 кг. Также на следующий год в составе команды Арман оказался триумфатором европейского первенства в Париже.
Кроме того, российский дзюдоист является чемпионом и неоднократным призёром этапов Гран-при и турниров «Большого шлема». В 2022 году Арман начал представлять Санкт-Петербург, куда переехал ради более комфортных условий для тренировок и выступлений. В прошлом году Адамян стал чемпионом мира в Катаре. С этим значимым достижением спортсмена сразу после успеха поздравил Владимир Путин.
Летом 2024 года Арман попробовал себя в хоккее по приглашению наставника питерского СКА Романа Ротенберга. Он вошел в тренерский штаб команды, где отвечает за физическую подготовку спортсменов.
Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области / vk.com (архив)
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