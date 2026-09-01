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Перегнули? Учет кур и пчелосемей в волгоградских ЛПХ могут упростить

Общество 01.09.2026 19:25
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01.09.2026 19:25

 

В Госдуме предложили пересмотреть механизм обязательной маркировки и учета сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин после многочисленных обращений граждан, в том числе из Волгоградской области. Для региона, где личные подсобные хозяйства играют важную роль в жизни сельских территорий, этот вопрос имеет особое значение.

80% уже на учете: как в Волгоградской области готовились к новым требованиям

Согласно постановлению Правительства от 5 апреля 2023 года, каждое животное или группа животных (например, пчелосемья) должны быть промаркированы и внесены в систему «Ветеринария». По информации специалистов, постановка обитателей ферм, фабрик и подворий на учет необходима для профилактики заболеваний и обеспечения безопасности продукции. Для владельцев хозяйств установлены переходные периоды: при содержании более 10 голов птицы – не позднее 1 сентября 2026 года, при поголовье до 10 голов – не позднее 1 сентября 2029 года. Рыбу в личных хозяйствах маркировать не нужно.

Для Волгоградской области, где по данным регионального комитета сельского хозяйства, на начало 2026 года насчитывается более 80 тысяч личных подсобных хозяйств, вопрос учета  особенно актуален. В ЛПХ содержится значительная часть поголовья скота и птицы, а продукция таких хозяйств составляет существенную долю в общем объеме сельхозпроизводства региона. 


Накануне волгоградский комитет ветеринарии подвел промежуточные итоги регистрации домашней птицы. Работа по этому направлению велась в регионе на протяжении последних двух лет. На сегодня на птицефабриках учтено 100% поголовья птицы, а в личных подсобных хозяйствах – 80%. То есть 20% волгоградцев, содержащих птицу, до сих пор не поставили ее на учет. 

В комитете ветеринарии заверяют, что волгоградцев, не успевших промаркировать птицу к 1 сентября, штрафовать не будут. В ведомстве подчеркнули, что работа по регистрации продолжается и она абсолютно бесплатна. Однако стоит отметить, что проблему этот подход в корне не решает – обязанность маркировки птицы, пчел и скота – это непосильная бюрократическая ноша для владельцев хозяйств, возникшая, откровенно говоря, на пустом месте. 

«Не создавать проблем людям» – позиция Володина

Столкнувшись с массовыми обращениями владельцев хозяйств, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития ЛПХ, а не принимать решения «под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие», которые «правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами». По его словам, профильные министерства должны были продумать этот вопрос до того, как запускать программу учета. Минсельхоз и Минэкономразвития должны заботиться о людях, «а не создавать им проблемы», – заявил спикер ГД. 


Как отметил в беседе с «Парламентской газетой» глава Комитета Госдумы по аграрной политике Владимир Кашин, ветеринарный надзор и учет сельскохозяйственных животных – дело, безусловно, полезное, однако «в любом хорошем деле не должно быть перегибов», которые все же случаются. Чтобы избежать этого, необходимо, считает Кашин, еще раз подробнее прописать приоритеты развития села, главным элементом которых должны быть обозначены личные подсобные хозяйства.

Тем временем, как сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера Дмитрия Патрушева, он уже поручил оценить нормативное регулирование учета животных в личных подсобных хозяйствах.

– В связи с заявлением председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращениями граждан вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу России, Минэкономразвития России и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учёту животных в личных подсобных хозяйствах, – говорится в официальном сообщении.

 Фото: архив ИА «Высота 102»

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