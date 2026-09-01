



Врачи отделения сосудистой хирургии больницы скорой медицинской помощи №25 провели сложнейшую операцию, благодаря которой удалось спасти 40-летнего мужчину и его нижнюю конечность. Пациент поступил в медучреждение с полным пересечением сосудов бедра и в состоянии тяжелого геморрагического шока. Решающим фактором стало то, что мужчина самостоятельно наложил жгут, что позволило выиграть время, необходимое для оказания помощи.

– При повреждении бедренного сосудистого пучка пациент просто истекает кровью за считанные минуты. Нам повезло, что мужчина сам наложил себе жгут и перетянул конечность, – рассказал завотделением Олег Виноградов.

Хирурги провели аутовенозную пластику – ювелирное восстановление сосуда с использованием тканей самого пациента. Это позволило уже во время операции вернуть ноге кровообращение, чувствительность и двигательную активность.

В ходе четырехчасового вмешательства пациент потерял около двух литров крови. Однако с помощью специального оборудования кровь отфильтровали из раны и вернули в кровоток, что позволило избежать применения больших объемов донорской крови.

В операции участвовала мультидисциплинарная команда специалистов: сердечно-сосудистый хирург Анатолий Ширяшкин, врач отделения сочетанной травмы Алексей Салимов и анестезиолог Ирина Розуваева.

Уже на следующий день после операции стопа пациента была теплой, сохранялись пульсация и подвижность суставов. В настоящее время мужчина получает антибактериальную терапию и чувствует себя удовлетворительно.