Экономика

Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку труда

Экономика 09.09.2024 13:38
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09.09.2024 13:38


Волгоградская область расположилась на 22-м месте в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, волгоградский регион по итогам 2023 года набрал 73,32 рейтинговых балла. Это больше, чем было в 2022 году – 67,24 балла. 
Рейтинг регионов России по ситуации на рынке труда отражает уровень оплаты, занятость, условия, емкость труда и другие показатели. Первые три места в исследовании заняли  Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают список республики Ингушетия и Дагестан. В частности, в Москве рейтинговый балл достиг значения в 98,1 (из 100 позиций), в Санкт-Петербурге – 97,1, а в Московской области – 92,36%. В Ингушетии рынок труда оценивается катастрофически низко – 6,7 рейтинговых балла. В этом регионе низкие зарплаты и в то же время высокий уровень безработицы. 
Между тем, как отмечают аналитики, на российском рынке труда в последние два года сложились уникальные условия. Кадровый дефицит на фоне высоких темпов роста производства способствовал аномальному росту заработной платы во многих отраслях экономики. При этом ситуация характеризуется активными миграциями трудовых ресурсов из одних секторов экономики в другие, а также из одних регионов в другие, в результате чего обостряется конкуренция между соискателями как по секторальным горизонтам, так и по региональным. Более конкурентоспособными оказываются развитые регионы с экономической и технологической точек зрения.
Аналитики полагают, что, принимая во внимание текущий рекордно низкий уровень безработицы, интенсивную динамику роста заработных плат, по итогам 2024 года можно ожидать сохранения позитивных тенденций на рынке труда. Однако следует учитывать, что дефицит кадров может привести к снижению качества трудового ресурса, а рост зарплат, опережающий рост производительности труда – к дальнейшему раскручиванию инфляции, что в свою очередь приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка РФ и замедлению темпов экономического роста, предостерегают аналитики.

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