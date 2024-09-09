Под Волгоградом водитель «ГАЗели» скончался в ДТП с грузовиком





Смертельное столкновение грузовика с фургоном произошло в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 64 км трассы Р-22 «Каспий» подъезд к городу Элиста столкнулись грузовик MAN и «ГАЗель Next».

Начальник Госавтоинспекции ОМВД по Светлоярскому району Максим Анисимов уточнил, что грузовик следовал в сторону Волгограда.

- Водитель, управляя грузовой автомашиной MAN, двигаясь в направлении города Волгограда, не выдержал безопасной дистанции и совершил столкновение с совершающей поворот налево «ГАЗель Next», - сообщил Анисимов.

В результате столкновения «ГАЗель» опрокинулась в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области