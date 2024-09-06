Эксперты назвали самые востребованные и дефицитные специальности в Волгоградской области по итогам лета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на hh.ru, в августе 2024 года в топ-5 самых дефицитных сотрудников в регионе вошли повар, токарь, дворник, сварщик и администратор магазина. В частности, на одну вакансию повара-кондитера приходится всего 0,8 резюме.

В топ-20 специальностей, подверженных кадровому голоду в области, также вошли главный врач или заведующий отделением (1,8 резюме). При этом ранее в дефицитных профессиях значились обычные врачи.

Также в регионе наблюдается острый спрос на продавцов-консультантов, товароведов, риелторов, маляров-штукатуров, слесарей-сантехников, монтажников, автослесарей-автомехаников, машинистов и представителей других профессий.

Всего в топ-20 дефицитных профессий на одну вакансию приходится от 0,8 до 2,4 резюме. При этом нормальным считается уровень конкуренции – от 4 до 8 резюме на вакансию. Если показатель меньше 4, то речь идёт о дефиците кадров, меньше 2 – о серьёзном кадровом голоде.

Этот список очень ярко подсвечивает те отрасли Волгоградской области, где сильнее всего выражен дефицит кадров – рабочий и линейный массовый персонал, розничная торговля, сфера продаж, медицина и фармацевтика, строительство, логистика и сельское хозяйство, отметили в компании.