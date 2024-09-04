Происшествия

«Смотри, тракторный горит»: на севере Волгограда тушат сильный пожар на бывшей территории ВгТЗ

Происшествия 04.09.2024 19:31
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04.09.2024 19:31


Сегодня, 4 сентября, над зданием бывшего заводоуправления ВгТЗ поднялся черным дым от пожара, который происходит на территории, некогда относящейся к предприятию, передает V102.RU. 



Волгоградцы, которые проезжают мимо площади Дзержинского, где расположены бывшие проходные завода, делятся кадрами с места событий. 

- В неэксплуатируемом здании горит мусор. Пожарно-спасательные расчеты на месте, приступили к тушению, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Подробности происшествия уточняются. На данный момент известно, что неэксплуатируемое здание находится на территории бывшего тракторного завода.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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