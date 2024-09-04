В Волгограде снесут дом с разрушенной ветром стеной

Расследования 04.09.2024 13:27
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04.09.2024 13:27
В Волгограде с лица земли снесут дом №146 по ул. Шахтинская, признанный аварийным 14 лет назад. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, администрация города выступила заказчиком проведения демонтажных работ. Исполнителя услуги ищут за цену в 1 миллион 195 тысячи рублей.
Старая двухэтажка находится в поселке Купоросный Советского района. Состояние дома уже давно являлось критическим, однако до последнего времени в нем продолжали жить люди. В 2021 году в доме произошел пожар, а в январе 2022 года случилось очередное ЧП. Тогда сильным порывом ветра снесло часть кирпичной кладки фасада и лишь чудом никого не завалило. После происшествия часть жильцов вынуждена была съехать в помещения маневренного фонда.
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Расследования 04.09.2024 12:36
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